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Index-Performance im Fokus

Handel in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite steigen

Handel in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite steigen

Der NASDAQ Composite performt am Dienstag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AAON Inc.
74.68 EUR -1.32 EUR -1.74 %
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AngioDynamics Inc.
12.70 EUR -1.10 EUR -7.97 %
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BlackBerry Ltd
8.50 EUR 0.27 EUR 3.28 %
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CIENA Corp.
388.00 EUR 35.00 EUR 9.92 %
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Cogent Communications Holdings Inc
7.63 EUR 0.50 EUR 6.98 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.05 EUR -0.05 EUR -0.62 %
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Donegal Group Inc. (A)
18.19 USD -0.05 USD -0.27 %
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Modine Manufacturing Co.
169.55 EUR 6.45 EUR 3.95 %
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Neogen Corp.
11.46 EUR 0.76 EUR 7.10 %
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NVIDIA Corp.
212.40 EUR -0.55 EUR -0.26 %
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OraSure Technologies Inc.
3.30 EUR -0.30 EUR -8.33 %
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Repligen Corp.
167.70 EUR 7.05 EUR 4.39 %
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Richardson Electronics Ltd.
16.64 EUR -0.06 EUR -0.36 %
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SIGA Technologies Inc.
3.29 USD -0.19 USD -5.46 %
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SpaceX
152.72 EUR 0.72 EUR 0.47 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
27,599.89 USD 122.58 USD 0.45 %
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Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,60 Prozent auf 27.642,56 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,596 Prozent auf 27.641,17 Punkte an der Kurstafel, nach 27.477,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 27.722,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27.604,92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26.506,99 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 26.121,16 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 22.941,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,97 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.722,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell CIENA (+ 11,41 Prozent auf 434,14 USD), Cogent Communications (+ 5,41 Prozent auf 9,36 USD), Modine Manufacturing (+ 5,27 Prozent auf 192,55 USD), BlackBerry (+ 5,23 Prozent auf 9,56 USD) und AAON (+ 5,20 Prozent auf 88,74 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil AngioDynamics (-7,92 Prozent auf 14,31 USD), Donegal Group B (-7,72 Prozent auf 16,14 USD), OraSure Technologies (-7,06 Prozent auf 3,82 USD), Neogen (-6,92 Prozent auf 12,11 USD) und Repligen (-6,30 Prozent auf 177,56 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.720.344 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 5,123 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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