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Index im Blick

Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen

Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen

Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ 100 am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
231.20 EUR 19.90 EUR 9.42 %
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CrowdStrike
175.44 EUR -9.60 EUR -5.19 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
191.40 EUR -12.60 EUR -6.18 %
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Fortinet Inc
139.30 EUR -1.94 EUR -1.37 %
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Intuitive Surgical Inc
320.00 EUR 2.00 EUR 0.63 %
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Kraft Heinz Company
22.68 EUR 0.36 EUR 1.61 %
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Micron Technology Inc.
825.00 EUR 22.00 EUR 2.74 %
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NVIDIA Corp.
193.56 EUR 5.76 EUR 3.07 %
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NXP Semiconductors N.V.
197.00 EUR 4.64 EUR 2.41 %
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Palo Alto Networks Inc
283.30 EUR -27.85 EUR -8.95 %
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Teradyne Inc.
283.15 EUR -5.85 EUR -2.02 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,143.33 USD 66.11 USD 0.23 %
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Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,07 Prozent stärker bei 29.098,78 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,211 Prozent leichter bei 29.016,00 Punkten, nach 29.077,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28.971,90 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.165,62 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 28.274,20 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 02.06.2026, mit 30.660,60 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 23.231,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 15,44 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 8,54 Prozent auf 267,12 USD), NVIDIA (+ 4,16 Prozent auf 226,48 USD), Teradyne (+ 3,17 Prozent auf 346,11 USD), NXP Semiconductors (+ 3,09 Prozent auf 229,27 USD) und Intuitive Surgical (+ 2,86 Prozent auf 379,80 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Palo Alto Networks (-8,57 Prozent auf 331,06 USD), Palantir (-6,63 Prozent auf 168,00 USD), Datadog A (-5,29 Prozent auf 212,00 USD), CrowdStrike (-4,96 Prozent auf 204,40 USD) und Fortinet (-4,56 Prozent auf 154,47 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12.940.288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,598 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,19 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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