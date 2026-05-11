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Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Mittag

12.05.26 18:00 Uhr
Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Mittag | finanzen.net

Der NASDAQ Composite gibt am Dienstag nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
2,59 EUR 0,51 EUR 24,69%
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American Superconductor Corp
44,50 EUR -5,96 EUR -11,81%
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NVIDIA Corp.
185,70 EUR -0,50 EUR -0,27%
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QUALCOMM Inc.
175,50 EUR -24,36 EUR -12,19%
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SIGA Technologies Inc.
4,44 USD -0,11 USD -2,42%
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SMC Corp.
451,20 EUR 10,80 EUR 2,45%
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Synaptics Inc.
106,00 EUR 1,00 EUR 0,95%
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Zebra Technologies Corp.
209,00 EUR 21,50 EUR 11,47%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25.849,1 PKT -425,1 PKT -1,62%
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Um 17:56 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,60 Prozent auf 25.852,88 Punkte zurück. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,712 Prozent leichter bei 26.087,01 Punkten, nach 26.274,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.190,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.813,94 Zählern.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 22.902,89 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 22.597,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 18.708,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,26 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.359,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit 3D Systems (+ 17,73 Prozent auf 2,96 USD), Zebra Technologies (+ 17,10 Prozent auf 254,06 USD), SMC (+ 5,62 Prozent auf 529,08 USD), Mind CTI (+ 4,17 Prozent auf 0,94 USD) und Netflix (+ 3,90 Prozent auf 88,78 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil FormFactor (-15,32 Prozent auf 128,21 USD), Hub Group (-13,86 Prozent auf 36,06 USD), QUALCOMM (-12,06 Prozent auf 208,89 USD), Synaptics (-9,80 Prozent auf 114,15 USD) und American Superconductor (-9,52 Prozent auf 53,13 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 16.119.603 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,450 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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