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Dow Jones im Fokus

Handel in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Handel in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
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IBM Corp. (International Business Machines)
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Merck Co.
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Nike Inc.
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NVIDIA Corp.
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,645.65 USD 158.24 USD 0.3 %
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Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,27 Prozent fester bei 52.630,08 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24,102 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,453 Prozent tiefer bei 52.249,44 Punkten in den Handel, nach 52.487,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52.266,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52.659,90 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0,375 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49.918,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, stand der Dow Jones noch bei 47.916,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44.650,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 53.289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 4,07 Prozent auf 44,52 USD), NVIDIA (+ 3,91 Prozent auf 210,71 USD), Caterpillar (+ 2,06 Prozent auf 957,76 USD), 3M (+ 1,74 Prozent auf 158,05 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,44 Prozent auf 336,81 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen IBM (-1,85 Prozent auf 289,85 USD), UnitedHealth (-1,62 Prozent auf 424,68 USD), Merck (-1,29 Prozent auf 123,46 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,26 Prozent auf 351,76 USD) und Amazon (-0,96 Prozent auf 244,68 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15.245.166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,318 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Salesforce-Aktie weist mit 11,48 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets