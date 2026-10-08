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Index-Bewegung

Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus

Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus

Derzeit halten sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
227.35 EUR -4.30 EUR -1.86 %
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Amgen Inc.
372.25 EUR 1.25 EUR 0.34 %
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Caterpillar Inc.
725.00 EUR 1.40 EUR 0.19 %
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Chevron Corp.
188.52 EUR 5.04 EUR 2.75 %
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Coca-Cola Co.
78.40 EUR 1.70 EUR 2.22 %
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McDonald's Corp.
211.20 EUR 5.20 EUR 2.52 %
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Merck Co.
126.22 EUR -0.10 EUR -0.08 %
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Nike Inc.
31.05 EUR 0.45 EUR 1.47 %
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NVIDIA Corp.
205.55 EUR -6.15 EUR -2.91 %
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Procter & Gamble Co.
134.24 EUR 1.12 EUR 0.84 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
320.10 EUR -0.80 EUR -0.25 %
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Walmart
98.74 EUR 2.07 EUR 2.14 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,231.64 USD 51.77 USD 0.1 %
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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 51.154,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 26,311 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,443 Prozent auf 51.406,44 Punkte an der Kurstafel, nach 51.179,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 50.939,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 51.230,46 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 0,087 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, notierte der Dow Jones bei 52.786,07 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 52.348,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.601,78 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,73 Prozent zu. Bei 54.744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 3,18 Prozent auf 211,68 USD), Travelers (+ 2,95 Prozent auf 371,26 USD), McDonalds (+ 2,73) Prozent auf 237,19 USD), Walmart (+ 2,63 Prozent auf 111,00 USD) und Coca-Cola (+ 2,33 Prozent auf 87,82 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-2,62 Prozent auf 231,26 USD), Caterpillar (-1,93 Prozent auf 798,13 USD), Amazon (-1,85 Prozent auf 255,10 USD), Amgen (-1,69 Prozent auf 406,09 USD) und Merck (-1,48 Prozent auf 140,67 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 11.987.121 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,147 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,44 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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