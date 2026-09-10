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Kursverlauf

Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter

Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter

Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
283.30 EUR 1.00 EUR 0.35 %
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Amgen Inc.
328.90 EUR -11.35 EUR -3.34 %
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Apple Inc.
279.85 EUR 8.25 EUR 3.04 %
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Caterpillar Inc.
689.80 EUR -11.40 EUR -1.63 %
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Coca-Cola Co.
76.32 EUR 1.06 EUR 1.41 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
204.50 EUR 5.54 EUR 2.78 %
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Merck Co.
124.42 EUR -2.06 EUR -1.63 %
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Nike Inc.
31.77 EUR -0.31 EUR -0.95 %
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NVIDIA Corp.
187.88 EUR -4.38 EUR -2.28 %
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Procter & Gamble Co.
122.54 EUR -0.74 EUR -0.60 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
311.90 EUR -1.10 EUR -0.35 %
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UnitedHealth Inc.
338.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Walt Disney
90.19 EUR 1.76 EUR 1.99 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,040.74 USD -339.92 USD -0.65 %
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Um 20:00 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,63 Prozent auf 52.050,44 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,711 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,625 Prozent höher bei 52.707,90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 52.380,66 Punkten am Vortag.

Bei 52.006,96 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52.291,85 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 2,00 Prozent nach. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Wert von 53.975,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49.918,78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, stand der Dow Jones bei 45.490,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,58 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54.744,33 Punkte. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 3,14 Prozent auf 325,25 USD), Walt Disney (+ 0,72 Prozent auf 104,93 USD), Coca-Cola (+ 0,61 Prozent auf 88,09 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0,40 Prozent auf 329,68 USD) und Procter Gamble (+ 0,21 Prozent auf 142,94 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-2,38 Prozent auf 218,35 USD), Amgen (-2,31 Prozent auf 382,23 USD), IBM (-2,17 Prozent auf 234,73 USD), Merck (-1,80 Prozent auf 144,87 USD) und Caterpillar (-1,69 Prozent auf 801,77 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11.319.583 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Travelers-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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