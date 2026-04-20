Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag schwächer

Dow Jones-Entwicklung

Der Dow Jones zeigt sich heute in Rot.

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,28 Prozent auf 49.303,52 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,291 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,041 Prozent auf 49.422,37 Punkte an der Kurstafel, nach 49.442,56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 49.848,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49.162,30 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 45.577,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49.077,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38.170,41 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,90 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 8,84 Prozent auf 352,08 USD), Microsoft (+ 1,95 Prozent auf 426,21 USD), Cisco (+ 1,79 Prozent auf 89,28 USD), Amazon (+ 1,76 Prozent auf 252,65 USD) und Walmart (+ 1,31 Prozent auf 129,59 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Merck (-3,81 Prozent auf 112,64 USD), Honeywell (-3,41 Prozent auf 221,90 USD), Sherwin-Williams (-2,47 Prozent auf 335,44 USD), Apple (-2,37 Prozent auf 266,59 USD) und Boeing (-2,05 Prozent auf 220,46 USD) unter Druck.

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12.041.345 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,162 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,48 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net