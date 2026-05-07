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NYSE-Handel im Blick

Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

08.05.26 20:02 Uhr
Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu | finanzen.net

Aktuell halten sich die Anleger in New York zurück.

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Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,03 Prozent höher bei 49.611,16 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,897 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,817 Prozent fester bei 50.002,39 Punkten, nach 49.596,97 Punkten am Vortag.

Bei 49.830,70 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49.558,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,394 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 08.04.2026, den Stand von 47.909,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, stand der Dow Jones bei 50.115,67 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 08.05.2025, einen Stand von 41.368,45 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2,54 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 4,89 Prozent auf 96,67 USD), Boeing (+ 2,39 Prozent auf 236,55 USD), NVIDIA (+ 1,75 Prozent auf 215,20 USD), Apple (+ 1,69 Prozent auf 292,29 USD) und UnitedHealth (+ 1,14 Prozent auf 373,95 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Salesforce (-2,88 Prozent auf 180,98 USD), McDonalds (-2,14 Prozent auf 277,62 USD), JPMorgan Chase (-1,74 Prozent auf 300,95 USD), Microsoft (-1,13 Prozent auf 416,00 USD) und American Express (-0,97 Prozent auf 315,61 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 15.834.248 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,300 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,51 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,99 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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