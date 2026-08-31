Handel in New York: Dow Jones fällt

Dow Jones im Fokus

01.09.26 20:02 Uhr

Das macht der Dow Jones aktuell.

Um 20:00 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,79 Prozent auf 52.765,42 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24,961 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,520 Prozent stärker bei 53.462,60 Punkten, nach 53.185,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53.176,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.709,61 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52.485,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51.078,88 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 45.544,88 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 9,06 Prozent zu Buche. Bei 54.744,33 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 2,57 Prozent auf 324,98 USD), Chevron (+ 1,78 Prozent auf 209,81 USD), Johnson Johnson (+ 1,53 Prozent auf 269,91 USD), UnitedHealth (+ 1,48 Prozent auf 395,16 USD) und Amgen (+ 1,26 Prozent auf 435,29 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-2,65 Prozent auf 776,30 USD), Sherwin-Williams (-2,62 Prozent auf 329,92 USD), Nike (-2,33 Prozent auf 38,15 USD), Amazon (-2,05 Prozent auf 254,45 USD) und Home Depot (-1,82 Prozent auf 277,30 EUR).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10.172.479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,519 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net