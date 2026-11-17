Dow Jones-Kursverlauf

Der Dow Jones zeigt sich am Dienstag mit negativem Vorzeichen.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1,58 Prozent leichter bei 50.792,13 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,384 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,28 Prozent auf 52.267,06 Punkte an der Kurstafel, nach 51.608,17 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50.685,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51.463,53 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der Dow Jones auf 52.002,41 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 53.459,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der Dow Jones noch bei 46.590,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Honeywell Technologies (+ 1,62 Prozent auf 221,48 USD), McDonalds (+ 0,76 Prozent auf 276,76 USD), Cisco (+ 0,17 Prozent auf 94,68 USD), 3M (-0,04 Prozent auf 181,60 USD) und Walt Disney (-0,14 Prozent auf 118,53 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Salesforce (-7,88 Prozent auf 197,90 USD), UnitedHealth (-4,10 Prozent auf 395,11 USD), IBM (-3,90 Prozent auf 233,04 USD), Nike (-2,91 Prozent auf 37,15 USD) und Microsoft (-2,69 Prozent auf 504,05 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40.762.612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,706 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net