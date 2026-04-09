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Dow Jones-Kursentwicklung

Handel in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach

10.04.26 20:02 Uhr
Handel in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach | finanzen.net

Der Dow Jones zeigt sich aktuell in Rot.

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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,52 Prozent tiefer bei 47.936,98 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,245 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,716 Prozent tiefer bei 47.840,63 Punkten in den Handel, nach 48.185,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 47.863,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48.235,06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 3,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, lag der Dow Jones bei 47.706,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 49.504,07 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 10.04.2025, einen Stand von 39.593,66 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,921 Prozent. Bei 50.512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2,50 Prozent auf 188,51 USD), Amazon (+ 1,77 Prozent auf 237,79 USD), Caterpillar (+ 0,90 Prozent auf 794,13 USD), Home Depot (+ 0,77 Prozent auf 288,20 EUR) und Goldman Sachs (-0,10 Prozent auf 902,79 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-3,28 Prozent auf 165,24 USD), Nike (-3,07 Prozent auf 42,65 USD), Verizon (-3,07 Prozent auf 46,32 USD), IBM (-2,22 Prozent auf 231,91 USD) und Walmart (-2,00 Prozent auf 126,55 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 20.399.335 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,787 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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