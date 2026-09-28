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Dow Jones aktuell

Handel in New York: Dow Jones gibt nach

Handel in New York: Dow Jones gibt nach

Der Dow Jones fällt am Nachmittag.

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Dow Jones 30 Industrial
51,561.85 USD -266.77 USD -0.51 %
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Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,41 Prozent schwächer bei 51.614,67 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25,589 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,905 Prozent tiefer bei 51.359,70 Punkten, nach 51.828,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51.780,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.409,65 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 28.08.2026, den Wert von 53.559,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51.876,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der Dow Jones auf 46.247,29 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,68 Prozent nach oben. 54.744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 2,41 Prozent auf 230,49 USD), Nike (+ 1,99 Prozent auf 36,46 USD), Procter Gamble (+ 1,73 Prozent auf 148,76 USD), Chevron (+ 0,98 Prozent auf 206,45 USD) und Sherwin-Williams (+ 0,78 Prozent auf 331,67 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Boeing (-4,40 Prozent auf 189,36 USD), Salesforce (-2,17 Prozent auf 228,94 USD), IBM (-1,86 Prozent auf 221,31 USD), Goldman Sachs (-1,65 Prozent auf 920,04 USD) und JPMorgan Chase (-1,64 Prozent auf 337,43 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 17.866.452 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,766 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,58 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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