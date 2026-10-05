Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Dow Jones-Performance

05.10.26 17:59 Uhr

Das macht der Dow Jones am Montagmittag.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,01 Prozent leichter bei 51.170,16 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 25,840 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,125 Prozent auf 51.241,18 Punkte an der Kurstafel, nach 51.176,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50.862,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.199,25 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 53.414,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52.900,07 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der Dow Jones auf 46.758,28 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,76 Prozent aufwärts. Bei 54.744,33 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 1,49 Prozent auf 525,23 USD), Visa (+ 1,47 Prozent auf 365,97 USD), NVIDIA (+ 1,12 Prozent auf 236,58 USD), Coca-Cola (+ 0,62 Prozent auf 86,18 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0,56 Prozent auf 342,25 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Merck (-3,26 Prozent auf 139,60 USD), Salesforce (-2,50 Prozent auf 228,83 USD), Nike (-1,39 Prozent auf 33,40 USD), Johnson Johnson (-0,90 Prozent auf 253,72 USD) und Amgen (-0,84 Prozent auf 399,67 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.208.500 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 5,044 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net