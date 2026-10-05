DAX 25.445 +0,8%ESt50 6.287 +0,7%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,56 -1,3%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.469 +0,1%Euro 1,1236 +0,1%Öl 99,7 -0,6%Gold 4.152 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Dow Jones-Performance

Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Das macht der Dow Jones am Montagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
309.90 EUR 0.30 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen
Amgen Inc.
360.90 EUR 1.20 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen
Coca-Cola Co.
77.07 EUR -0.03 EUR -0.04 %
Charts | News | Analysen
Johnson & Johnson
228.05 EUR 3.05 EUR 1.36 %
Charts | News | Analysen
Merck Co.
124.20 EUR -0.34 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
470.15 EUR -0.80 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
29.70 EUR -0.40 EUR -1.35 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
213.85 EUR 0.90 EUR 0.42 %
Charts | News | Analysen
Procter & Gamble Co.
130.28 EUR 0.22 EUR 0.17 %
Charts | News | Analysen
Salesforce
205.35 EUR 0.05 EUR 0.02 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
321.30 EUR 0.60 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen
Visa Inc.
330.00 EUR 0.75 EUR 0.23 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,267.90 USD 90.94 USD 0.18 %
News | Analysen

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,01 Prozent leichter bei 51.170,16 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 25,840 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,125 Prozent auf 51.241,18 Punkte an der Kurstafel, nach 51.176,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50.862,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.199,25 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 53.414,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52.900,07 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der Dow Jones auf 46.758,28 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,76 Prozent aufwärts. Bei 54.744,33 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 1,49 Prozent auf 525,23 USD), Visa (+ 1,47 Prozent auf 365,97 USD), NVIDIA (+ 1,12 Prozent auf 236,58 USD), Coca-Cola (+ 0,62 Prozent auf 86,18 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0,56 Prozent auf 342,25 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Merck (-3,26 Prozent auf 139,60 USD), Salesforce (-2,50 Prozent auf 228,83 USD), Nike (-1,39 Prozent auf 33,40 USD), Johnson Johnson (-0,90 Prozent auf 253,72 USD) und Amgen (-0,84 Prozent auf 399,67 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.208.500 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 5,044 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.