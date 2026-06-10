Handel in New York: Dow Jones legt nachmittags zu

Dow Jones-Entwicklung

Der Dow Jones verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Um 20:00 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,62 Prozent auf 50.725,86 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,037 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,69 Prozent auf 50.760,12 Punkte an der Kurstafel, nach 49.918,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 50.814,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49.972,07 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,532 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49.704,47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, lag der Dow Jones bei 47.417,27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Stand von 42.865,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,84 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 51.660,40 Punkten. 45.057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 5,17 Prozent auf 355,19 USD), Boeing (+ 4,52 Prozent auf 218,45 USD), Honeywell (+ 4,40 Prozent auf 214,94 USD), Caterpillar (+ 4,31 Prozent auf 893,05 USD) und Sherwin-Williams (+ 3,30 Prozent auf 313,93 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-2,17 Prozent auf 167,22 USD), Microsoft (-2,07 Prozent auf 389,13 USD), Chevron (-1,62 Prozent auf 186,73 USD), Visa (-0,53 Prozent auf 321,24 USD) und UnitedHealth (-0,14 Prozent auf 406,88 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13.120.512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,365 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,48 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net