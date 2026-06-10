DAX24.210 +0,1%Est506.057 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 +1,3%Nas25.582 +1,6%Bitcoin54.812 +2,9%Euro1,1556 +0,2%Öl90,25 -5,0%Gold4.158 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 adidas A1EWWW BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sagt Iran-Angriffe ab: US-Börsen stark -- DAX letztlich stabil -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Ölpreise fallen -- Oracle, OHB, Rheinmetall, Super Micro, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie: Britische Behörden genehmigen Wegovy-Tablette - IT-Sicherheitsvorfall festgestellt Novo Nordisk-Aktie: Britische Behörden genehmigen Wegovy-Tablette - IT-Sicherheitsvorfall festgestellt
HUGO BOSS-Aktie mit Kurssprung: Großaktionär plant Milliardenübernahme des Modekonzerns HUGO BOSS-Aktie mit Kurssprung: Großaktionär plant Milliardenübernahme des Modekonzerns
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dow Jones-Entwicklung

Handel in New York: Dow Jones legt nachmittags zu

11.06.26 20:02 Uhr
Handel in New York: Dow Jones legt nachmittags zu | finanzen.net

Der Dow Jones verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
291,40 EUR -4,65 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
186,86 EUR 4,32 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
766,60 EUR 23,00 EUR 3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
165,38 EUR -0,42 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honeywell
184,34 EUR 3,56 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
336,25 EUR -8,75 EUR -2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
175,14 EUR 0,92 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
142,02 EUR -6,74 EUR -4,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
263,00 EUR -4,70 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
352,20 EUR -0,20 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
41,32 EUR 1,07 EUR 2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
276,85 EUR -3,75 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
50.714,9 PKT 796,1 PKT 1,59%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,62 Prozent auf 50.725,86 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,037 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,69 Prozent auf 50.760,12 Punkte an der Kurstafel, nach 49.918,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 50.814,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49.972,07 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,532 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49.704,47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, lag der Dow Jones bei 47.417,27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Stand von 42.865,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,84 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 51.660,40 Punkten. 45.057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 5,17 Prozent auf 355,19 USD), Boeing (+ 4,52 Prozent auf 218,45 USD), Honeywell (+ 4,40 Prozent auf 214,94 USD), Caterpillar (+ 4,31 Prozent auf 893,05 USD) und Sherwin-Williams (+ 3,30 Prozent auf 313,93 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-2,17 Prozent auf 167,22 USD), Microsoft (-2,07 Prozent auf 389,13 USD), Chevron (-1,62 Prozent auf 186,73 USD), Visa (-0,53 Prozent auf 321,24 USD) und UnitedHealth (-0,14 Prozent auf 406,88 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13.120.512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,365 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,48 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amgen und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen