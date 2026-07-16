Handel in New York: Dow Jones liegt im Minus

Dow Jones-Entwicklung

17.07.26 17:59 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York mittags.

Am Freitag fällt der Dow Jones um 17:56 Uhr via NYSE um 0,10 Prozent auf 52.499,80 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,698 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,708 Prozent stärker bei 52.924,86 Punkten in den Freitagshandel, nach 52.552,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 51.986,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52.610,97 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,336 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.06.2026, bei 51.492,55 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2026, einen Stand von 49.447,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, stand der Dow Jones noch bei 44.484,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,51 Prozent aufwärts. Bei 53.289,30 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Travelers (+ 8,08 Prozent auf 365,13 USD), Merck (+ 2,26 Prozent auf 130,51 USD), Cisco (+ 1,94) Prozent auf 111,79 USD), Johnson Johnson (+ 1,76 Prozent auf 254,37 USD) und UnitedHealth (+ 1,63 Prozent auf 430,29 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen IBM (-3,60 Prozent auf 211,17 USD), Microsoft (-2,23 Prozent auf 392,15 USD), Coca-Cola (-2,19 Prozent auf 83,06 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,83 Prozent auf 347,33 USD) und Goldman Sachs (-1,73 Prozent auf 1.076,50 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 17.882.147 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Chevron-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net