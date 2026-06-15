Handel in New York: Dow Jones mit Kursplus

Dow Jones-Kursentwicklung

Der Dow Jones verzeichnet am Dienstagnachmittag Kursgewinne.

Um 20:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,83 Prozent stärker bei 52.098,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,828 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,593 Prozent leichter bei 51.364,55 Punkten, nach 51.671,03 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.190,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 51.712,63 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 49.526,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46.946,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42.515,09 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,68 Prozent. Bei 52.190,29 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell JPMorgan Chase (+ 3,45 Prozent auf 330,41 USD), 3M (+ 2,93 Prozent auf 162,87 USD), Caterpillar (+ 2,79 Prozent auf 959,96 USD), Visa (+ 2,30 Prozent auf 331,28 USD) und American Express (+ 1,70 Prozent auf 341,07 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Microsoft (-2,13 Prozent auf 391,26 USD), Salesforce (-2,00 Prozent auf 161,26 USD), NVIDIA (-1,47 Prozent auf 209,33 USD), Verizon (-1,02 Prozent auf 46,59 USD) und Coca-Cola (-0,78 Prozent auf 80,28 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 11.363.871 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,286 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net