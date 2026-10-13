Handel in New York: Dow Jones notiert schlussendlich im Minus

Dow Jones aktuell

13.10.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones fiel am Abend.

Am Dienstag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,35 Prozent leichter bei 51.670,10 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 26,471 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,164 Prozent tiefer bei 51.765,35 Punkten, nach 51.850,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.317,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.587,67 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 52.573,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52.498,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.067,58 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,80 Prozent nach oben. 54.744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 1,75 Prozent auf 238,01 USD), Visa (+ 1,74 Prozent auf 396,06 USD), IBM (+ 1,66 Prozent auf 230,78 USD), Chevron (+ 1,27 Prozent auf 217,73 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,21 Prozent auf 324,10 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Johnson Johnson (-5,73 Prozent auf 248,61 USD), Caterpillar (-3,33 Prozent auf 772,78 USD), Merck (-2,39 Prozent auf 141,98 USD), Boeing (-1,59 Prozent auf 186,49 USD) und Amgen (-1,13 Prozent auf 412,84 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 25.315.282 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,942 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,41 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net