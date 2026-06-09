DAX24.195 -1,0%Est506.010 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7900 -4,0%Nas25.224 -1,8%Bitcoin53.531 +0,1%Euro1,1545 +0,1%Öl93,27 +1,0%Gold4.094 -4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Aussagen zum Iran belasten: DAX schließt in Rot -- US-Börsen tiefer -- Software-Aktien vor Oracle-Zahlen unter Druck -- SoftBank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: Adobe öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Adobe öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Musks nächster Geniestreich? Warum eine Fusion der Aktien von Tesla und SpaceX Sinn machen könnte Musks nächster Geniestreich? Warum eine Fusion der Aktien von Tesla und SpaceX Sinn machen könnte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NYSE-Handel im Blick

Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag leichter

10.06.26 18:00 Uhr
Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag leichter | finanzen.net

Der Dow Jones zeigt sich am Mittwochmittag schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
139,10 EUR 4,10 EUR 3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
182,54 EUR -5,80 EUR -3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
739,80 EUR -50,20 EUR -6,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
166,12 EUR 4,46 EUR 2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
72,37 EUR 1,75 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
873,80 EUR -7,80 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honeywell
180,78 EUR -5,04 EUR -2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
174,14 EUR -5,86 EUR -3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
257,50 EUR 1,20 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
40,25 EUR 0,55 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
50.074,4 PKT -797,7 PKT -1,57%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 1,20 Prozent leichter bei 50.261,49 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,222 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 50.814,42 Zählern und damit 0,113 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (50.872,11 Punkte).

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 50.152,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 50.769,26 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 1,44 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 49.609,16 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.03.2026, den Wert von 47.706,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42.866,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,88 Prozent. 51.660,40 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Coca-Cola (+ 2,74 Prozent auf 83,57 USD), Verizon (+ 2,56 Prozent auf 46,95 USD), Chevron (+ 2,22 Prozent auf 190,91 USD), 3M (+ 1,85 Prozent auf 159,28 USD) und Travelers (+ 1,67 Prozent auf 305,27 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-5,84 Prozent auf 861,27 USD), Honeywell (-2,83 Prozent auf 209,59 USD), Boeing (-2,57 Prozent auf 208,99 USD), NVIDIA (-2,56 Prozent auf 202,87 USD) und Goldman Sachs (-2,29 Prozent auf 1.008,34 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 12.133.690 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,370 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen