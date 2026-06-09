Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag leichter

NYSE-Handel im Blick

Der Dow Jones zeigt sich am Mittwochmittag schwächer.

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 1,20 Prozent leichter bei 50.261,49 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,222 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 50.814,42 Zählern und damit 0,113 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (50.872,11 Punkte).

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 50.152,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 50.769,26 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 1,44 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 49.609,16 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.03.2026, den Wert von 47.706,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42.866,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,88 Prozent. 51.660,40 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Coca-Cola (+ 2,74 Prozent auf 83,57 USD), Verizon (+ 2,56 Prozent auf 46,95 USD), Chevron (+ 2,22 Prozent auf 190,91 USD), 3M (+ 1,85 Prozent auf 159,28 USD) und Travelers (+ 1,67 Prozent auf 305,27 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-5,84 Prozent auf 861,27 USD), Honeywell (-2,83 Prozent auf 209,59 USD), Boeing (-2,57 Prozent auf 208,99 USD), NVIDIA (-2,56 Prozent auf 202,87 USD) und Goldman Sachs (-2,29 Prozent auf 1.008,34 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 12.133.690 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,370 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net