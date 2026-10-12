Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone

Dow Jones-Performance

12.10.26 22:32 Uhr

Dow Jones-Kurs am Montag zum Handelsschluss.

Am Montag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,38 Prozent stärker bei 51.850,55 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 26,365 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,767 Prozent auf 51.258,95 Punkte an der Kurstafel, nach 51.654,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51.718,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.928,10 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 52.573,29 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52.637,01 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der Dow Jones auf 45.479,60 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,17 Prozent aufwärts. Bei 54.744,33 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,09 Prozent auf 233,92 USD), Coca-Cola (+ 1,98 Prozent auf 89,79 USD), Nike (+ 1,84 Prozent auf 35,35 USD), Walmart (+ 1,55 Prozent auf 113,08 USD) und Chevron (+ 1,42 Prozent auf 215,00 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Cisco (-2,58 Prozent auf 115,34 USD), NVIDIA (-1,29 Prozent auf 226,32 USD), Amazon (-1,11 Prozent auf 259,53 USD), Boeing (-0,46 Prozent auf 189,50 USD) und UnitedHealth (-0,21 Prozent auf 378,52 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20.670.897 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,931 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net