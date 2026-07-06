Handel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten

Dow Jones-Kursverlauf

22:32

Der Dow Jones zeigte sich letztendlich mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,25 Prozent leichter bei 52.925,15 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 23,888 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,429 Prozent auf 52.828,45 Punkte an der Kurstafel, nach 53.055,91 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.774,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 53.289,30 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der Dow Jones auf 50.866,78 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Wert von 46.584,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, lag der Dow Jones noch bei 44.406,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53.289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 3,52 Prozent auf 174,01 USD), Johnson Johnson (+ 3,05 Prozent auf 267,24 USD), UnitedHealth (+ 2,44 Prozent auf 428,19 USD), Salesforce (+ 2,34 Prozent auf 169,52 USD) und Procter Gamble (+ 2,30 Prozent auf 152,75 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-3,07 Prozent auf 940,12 USD), Sherwin-Williams (-1,97 Prozent auf 342,26 USD), Cisco (-1,92 Prozent auf 111,79 USD), American Express (-1,81 Prozent auf 349,58 USD) und Visa (-1,41 Prozent auf 352,20 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 32.243.752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,125 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Salesforce-Aktie präsentiert mit 11,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Chevron-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net