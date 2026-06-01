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Dow Jones-Kursverlauf

Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen

02.06.26 22:33 Uhr
Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen | finanzen.net

Der Dow Jones verbuchte zum Handelsende Zuwächse.

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Dow Jones 30 Industrial
51.307,8 PKT 228,9 PKT 0,45%
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Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,45 Prozent fester bei 51.307,79 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,651 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,161 Prozent auf 51.161,10 Punkte an der Kurstafel, nach 51.078,88 Punkten am Vortag.

Bei 50.829,55 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 51.369,61 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 49.499,27 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 48.904,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42.305,48 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,05 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 51.369,61 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 5,50 Prozent auf 128,00 USD), Caterpillar (+ 5,14 Prozent auf 909,81 USD), Apple (+ 2,90 Prozent auf 315,20 USD), IBM (+ 2,75 Prozent auf 329,23 USD) und Goldman Sachs (+ 1,53 Prozent auf 1.064,58 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Nike (-4,79 Prozent auf 43,73 USD), Salesforce (-4,18 Prozent auf 200,84 USD), Microsoft (-4,17 Prozent auf 441,31 USD), Boeing (-2,94 Prozent auf 217,70 USD) und Amazon (-1,81 Prozent auf 256,52 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 48.121.612 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,386 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 9,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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