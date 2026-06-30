Handel in New York: Dow Jones steigt

Index im Fokus

Aktuell legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,19 Prozent fester bei 52.418,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 23,318 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,289 Prozent schwächer bei 52.168,18 Punkten in den Handel, nach 52.319,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 52.026,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52.742,66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0,814 Prozent. Vor einem Monat, am 01.06.2026, lag der Dow Jones noch bei 51.078,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wies der Dow Jones 46.565,74 Punkte auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 01.07.2025, den Stand von 44.494,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,34 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 52.742,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4,90 Prozent auf 164,33 USD), Microsoft (+ 3,75 Prozent auf 387,00 USD), American Express (+ 3,14 Prozent auf 348,86 USD), IBM (+ 2,97 Prozent auf 289,56 USD) und Visa (+ 2,52 Prozent auf 351,74 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-6,31 Prozent auf 997,68 USD), Walmart (-4,23 Prozent auf 108,47 USD), Merck (-1,88 Prozent auf 126,08 USD), Amgen (-0,96 Prozent auf 358,65 USD) und Cisco (-0,82 Prozent auf 116,50 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14.547.418 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,138 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,07 zu Buche schlagen. Die Chevron-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,31 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net