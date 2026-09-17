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Marktbericht

Handel in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne

Handel in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne

Der Dow Jones performt am vierten Tag der Woche positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
218.85 EUR 5.70 EUR 2.67 %
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96.50 EUR 1.43 EUR 1.50 %
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Merck Co.
127.24 EUR 2.62 EUR 2.10 %
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Microsoft Corp.
431.55 EUR 3.05 EUR 0.71 %
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Nike Inc.
31.60 EUR 0.07 EUR 0.24 %
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NVIDIA Corp.
191.28 EUR 4.50 EUR 2.41 %
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Salesforce
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Travelers Inc (Travelers Companies)
331.00 EUR 0.30 EUR 0.09 %
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Walmart
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91.87 EUR -2.13 EUR -2.27 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,790.50 USD 328.60 USD 0.64 %
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Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 17:56 Uhr um 0,64 Prozent auf 51.792,26 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24,944 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,27 Prozent fester bei 52.115,40 Punkten, nach 51.461,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51.607,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51.935,97 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1,82 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Stand von 53.459,78 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 51.492,55 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Wert von 46.018,32 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,05 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 2,98 Prozent auf 110,95 USD), Amazon (+ 2,55 Prozent auf 252,24 USD), NVIDIA (+ 2,50 Prozent auf 219,25 USD), Caterpillar (+ 2,13 Prozent auf 799,41 USD) und Merck (+ 1,63 Prozent auf 147,27 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,34 Prozent auf 244,68 USD), Boeing (-1,31 Prozent auf 199,31 USD), Walmart (-1,05 Prozent auf 106,37 USD), Honeywell Technologies (-1,02 Prozent auf 205,54 USD) und Walt Disney (-0,73 Prozent auf 106,21 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7.051.172 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,453 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,12 erwartet. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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