DAX 24.897 -2,2%ESt50 6.205 -1,8%MSCI World 4.812 -0,7%Top 10 Crypto 8,12 -3,5%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 54.303 -2,2%Euro 1,1419 +0,1%Öl 79,5 +4,6%Gold 4.078 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Dow Jones-Kursverlauf

Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge

Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge

Der Dow Jones bewegte sich heute auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
303.40 EUR -3.50 EUR -1.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
274.25 EUR 1.40 EUR 0.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
197.20 EUR -6.60 EUR -3.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
155.42 EUR 5.42 EUR 3.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
99.11 EUR 0.86 EUR 0.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
292.00 EUR -19.60 EUR -6.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
179.44 EUR 7.70 EUR 4.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
129.98 EUR -2.76 EUR -2.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
145.00 EUR -2.12 EUR -1.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
295.20 EUR -9.00 EUR -2.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
371.80 EUR -2.00 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Walmart
98.96 EUR 1.32 EUR 1.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,348.39 USD -576.76 USD -1.09 %
News | Analysen

Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,09 Prozent leichter bei 52.348,39 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,106 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,338 Prozent auf 53.104,06 Punkte an der Kurstafel, nach 52.925,15 Punkten am Vortag.

Bei 52.069,87 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52.758,47 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,909 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 50.786,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47.909,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44.240,76 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,20 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 53.289,30 Punkte. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 3,65 Prozent auf 204,12 USD), Cisco (+ 1,82 Prozent auf 113,82 USD), Walmart (+ 1,40 Prozent auf 113,10 USD), Chevron (+ 1,13 Prozent auf 175,97 USD) und Apple (+ 0,88 Prozent auf 313,39 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen American Express (-3,77 Prozent auf 336,39 USD), Sherwin-Williams (-3,42 Prozent auf 330,57 USD), Home Depot (-3,30 Prozent auf 293,20 EUR), Boeing (-2,90 Prozent auf 224,95 USD) und Procter Gamble (-2,85 Prozent auf 148,40 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37.708.380 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,143 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,98 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets