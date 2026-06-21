Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge

Dow Jones-Kursverlauf

22:32

Der Dow Jones bewegte sich heute auf rotem Terrain.

Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,09 Prozent leichter bei 52.348,39 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,106 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,338 Prozent auf 53.104,06 Punkte an der Kurstafel, nach 52.925,15 Punkten am Vortag.

Bei 52.069,87 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52.758,47 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,909 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 50.786,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47.909,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44.240,76 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,20 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 53.289,30 Punkte. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 3,65 Prozent auf 204,12 USD), Cisco (+ 1,82 Prozent auf 113,82 USD), Walmart (+ 1,40 Prozent auf 113,10 USD), Chevron (+ 1,13 Prozent auf 175,97 USD) und Apple (+ 0,88 Prozent auf 313,39 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen American Express (-3,77 Prozent auf 336,39 USD), Sherwin-Williams (-3,42 Prozent auf 330,57 USD), Home Depot (-3,30 Prozent auf 293,20 EUR), Boeing (-2,90 Prozent auf 224,95 USD) und Procter Gamble (-2,85 Prozent auf 148,40 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37.708.380 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,143 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,98 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net