Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne

Index im Fokus

Der Dow Jones performte zum Handelsende positiv.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,58 Prozent stärker bei 50.579,70 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,592 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 49.983,80 Zählern und damit 0,600 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (50.285,66 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50.434,65 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50.830,24 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 2,22 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der Dow Jones 49.490,03 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 49.625,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 41.859,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,54 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50.830,24 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 5,64 Prozent auf 122,41 USD), Salesforce (+ 2,13 Prozent auf 180,07 USD), Cisco (+ 1,87 Prozent auf 120,41 USD), Honeywell (+ 1,84 Prozent auf 227,92 USD) und Caterpillar (+ 1,61 Prozent auf 879,89 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen NVIDIA (-1,90 Prozent auf 215,33 USD), Walmart (-0,88 Prozent auf 120,27 USD), Amazon (-0,80 Prozent auf 266,32 USD), Visa (-0,68 Prozent auf 328,88 USD) und McDonalds (-0,67 Prozent auf 282,27 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 35.155.274 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,659 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net