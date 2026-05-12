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Marktbericht

Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Verluste

13.05.26 22:32 Uhr
Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Verluste | finanzen.net

Der Dow Jones wagte sich schlussendlich nicht aus der Reserve.

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Dow Jones 30 Industrial
49.693,2 PKT -67,4 PKT -0,14%
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Letztendlich ging der Dow Jones den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 49.693,20 Punkten aus dem Mittwochshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 20,066 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,042 Prozent leichter bei 49.739,62 Punkten, nach 49.760,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49.451,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49.747,61 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0,291 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 13.04.2026, einen Stand von 48.218,25 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 49.500,93 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 13.05.2025, einen Wert von 42.140,43 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,71 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Johnson Johnson (+ 2,75 Prozent auf 230,42 USD), 3M (+ 2,72 Prozent auf 147,10 USD), Cisco (+ 2,60 Prozent auf 101,87 USD), NVIDIA (+ 2,29 Prozent auf 225,83 USD) und Amazon (+ 1,62 Prozent auf 270,13 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Home Depot (-3,48 Prozent auf 256,65 EUR), Salesforce (-3,19 Prozent auf 165,84 USD), IBM (-2,09 Prozent auf 214,64 USD), Visa (-1,87 Prozent auf 320,31 USD) und Sherwin-Williams (-1,68 Prozent auf 306,34 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 36.250.134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,69 erwartet. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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