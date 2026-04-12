Handel in New York: Dow Jones verliert

Dow Jones-Marktbericht

So bewegt sich der Dow Jones am ersten Tag der Woche.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,48 Prozent auf 47.685,54 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,518 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,590 Prozent fester bei 48.199,39 Punkten in den Handel, nach 47.916,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 47.774,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47.505,97 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 13.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 46.558,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49.191,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 40.212,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,44 Prozent nach unten. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 4,43 Prozent auf 172,27 USD), Microsoft (+ 2,57 Prozent auf 380,39 USD), Chevron (+ 1,43 Prozent auf 191,25 USD), IBM (+ 1,11 Prozent auf 233,32 USD) und Walt Disney (+ 0,83 Prozent auf 99,99 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Goldman Sachs (-3,33 Prozent auf 877,53 USD), Sherwin-Williams (-2,39 Prozent auf 328,08 USD), Coca-Cola (-1,92 Prozent auf 75,98 USD), Walmart (-1,81 Prozent auf 124,48 USD) und Merck (-1,72 Prozent auf 119,33 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 10.190.625 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,919 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net