Handel in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag

Dow Jones-Marktbericht

13.10.26 20:02 Uhr

Derzeit ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,48 Prozent tiefer bei 51.600,61 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 26,471 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,164 Prozent leichter bei 51.765,35 Punkten, nach 51.850,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52.317,32 Punkte, das Tagestief hingegen 51.590,81 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der Dow Jones bei 52.573,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der Dow Jones bei 52.498,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46.067,58 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,65 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,10 Prozent auf 238,84 USD), IBM (+ 1,82 Prozent auf 231,16 USD), Chevron (+ 1,14 Prozent auf 217,45 USD), Microsoft (+ 1,03 Prozent auf 546,73 USD) und Visa (+ 0,86 Prozent auf 392,62 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Johnson Johnson (-5,99 Prozent auf 247,94 USD), Caterpillar (-4,38 Prozent auf 764,37 USD), Merck (-1,80 Prozent auf 142,83 USD), Boeing (-1,43 Prozent auf 186,79 USD) und Honeywell Technologies (-1,24 Prozent auf 207,04 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9.701.624 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,41 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net