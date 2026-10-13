DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,1%Nas 27.216 -0,1%Bitcoin 74.262 +1,4%Euro 1,1201 +0,4%Öl 105,9 -0,7%Gold 4.165 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Dow Jones-Marktbericht

Handel in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag

Handel in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag

Derzeit ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
166.24 EUR -4.62 EUR -2.70 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
680.80 EUR -29.20 EUR -4.11 %
Charts | News | Analysen
Chevron Corp.
193.66 EUR 1.58 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen
Honeywell Technologies
186.54 EUR 1.86 EUR 1.01 %
Charts | News | Analysen
IBM Corp. (International Business Machines)
206.70 EUR 3.80 EUR 1.87 %
Charts | News | Analysen
Johnson & Johnson
220.00 EUR -16.40 EUR -6.94 %
Charts | News | Analysen
Merck Co.
131.28 EUR 1.30 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
487.35 EUR 3.40 EUR 0.70 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
31.76 EUR 0.13 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
203.50 EUR 0.35 EUR 0.17 %
Charts | News | Analysen
Procter & Gamble Co.
136.52 EUR -0.72 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen
Salesforce
214.00 EUR 5.00 EUR 2.39 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
329.80 EUR 1.20 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen
Visa Inc.
350.50 EUR 0.35 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,725.81 USD -124.74 USD -0.24 %
News | Analysen

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,48 Prozent tiefer bei 51.600,61 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 26,471 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,164 Prozent leichter bei 51.765,35 Punkten, nach 51.850,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52.317,32 Punkte, das Tagestief hingegen 51.590,81 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der Dow Jones bei 52.573,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der Dow Jones bei 52.498,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46.067,58 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,65 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,10 Prozent auf 238,84 USD), IBM (+ 1,82 Prozent auf 231,16 USD), Chevron (+ 1,14 Prozent auf 217,45 USD), Microsoft (+ 1,03 Prozent auf 546,73 USD) und Visa (+ 0,86 Prozent auf 392,62 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Johnson Johnson (-5,99 Prozent auf 247,94 USD), Caterpillar (-4,38 Prozent auf 764,37 USD), Merck (-1,80 Prozent auf 142,83 USD), Boeing (-1,43 Prozent auf 186,79 USD) und Honeywell Technologies (-1,24 Prozent auf 207,04 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9.701.624 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,41 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.