Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Freitagnachmittag fester

NYSE-Handel im Blick

09.10.26 20:02 Uhr

Der Dow Jones verzeichnet heute Kursgewinne.

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,83 Prozent fester bei 51.658,32 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 26,337 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51.105,04 Zählern und damit 0,247 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (51.231,64 Punkte).

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 51.258,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51.664,49 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,897 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 52.380,66 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Wert von 52.487,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46.358,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,77 Prozent. 54.744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 2,92 Prozent auf 146,54 USD), Amazon (+ 2,63 Prozent auf 260,73 USD), Visa (+ 2,57 Prozent auf 384,75 USD), Cisco (+ 2,49 Prozent auf 117,75 USD) und Amgen (+ 2,36 Prozent auf 417,06 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Apple (-1,56 Prozent auf 335,12 USD), 3M (-1,52 Prozent auf 161,10 USD), NVIDIA (-0,46 Prozent auf 229,42 USD), Travelers (-0,25 Prozent auf 369,35 USD) und McDonalds (-0,20 Prozent auf 236,43 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 8.745.511 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 5,099 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net