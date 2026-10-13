Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer

Dow Jones-Kursentwicklung

13.10.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones zeigt sich heute schwächer.

Um 17:57 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,26 Prozent schwächer bei 51.718,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26,471 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,164 Prozent leichter bei 51.765,35 Punkten, nach 51.850,55 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.317,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 51.666,01 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 52.573,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52.498,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der Dow Jones mit 46.067,58 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,89 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 2,39 Prozent auf 239,51 USD), IBM (+ 2,26 Prozent auf 232,14 USD), Chevron (+ 1,73 Prozent auf 218,72 USD), Apple (+ 1,14 Prozent auf 344,86 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1,01 Prozent auf 352,50 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Johnson Johnson (-5,59 Prozent auf 249,00 USD), Caterpillar (-5,46 Prozent auf 755,76 USD), Honeywell Technologies (-1,89 Prozent auf 205,67 USD), Boeing (-1,64 Prozent auf 186,40 USD) und Merck (-1,18 Prozent auf 143,73 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 7.162.865 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net