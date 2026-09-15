DAX 25.402 -0,2%ESt50 6.237 -0,4%MSCI World 4.910 -0,5%Top 10 Crypto 9,82 -5,6%Nas 25.982 -0,8%Bitcoin 65.672 -3,1%Euro 1,1540 -0,1%Öl 108,4 +2,6%Gold 4.293 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Dow Jones-Kursentwicklung

Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer

Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer

Der Dow Jones zeigt sich heute schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
141.75 EUR 2.00 EUR 1.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Alphabet C (ex Google)
295.60 EUR -0.90 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amazon
214.65 EUR -4.75 EUR -2.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
187.96 EUR 2.24 EUR 1.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
834.00 EUR -44.20 EUR -5.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
216.80 EUR -0.05 EUR -0.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
31.42 EUR -0.90 EUR -2.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
183.80 EUR 1.02 EUR 0.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
126.98 EUR 0.58 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
325.00 EUR -2.00 EUR -0.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
331.00 EUR -0.60 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,093.11 USD -328.09 USD -0.63 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,81 Prozent schwächer bei 51.998,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,941 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,629 Prozent fester bei 52.750,88 Punkten, nach 52.421,20 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.336,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 51.875,65 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 53.732,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51.671,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der Dow Jones mit 45.883,45 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,47 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2,20 Prozent auf 216,83 USD), 3M (+ 1,38 Prozent auf 164,25 USD), IBM (+ 0,79 Prozent auf 251,07 USD), Procter Gamble (+ 0,68 Prozent auf 147,12 USD) und NVIDIA (+ 0,27 Prozent auf 211,53 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Goldman Sachs (-2,77 Prozent auf 961,04 USD), Amazon (-2,04 Prozent auf 248,38 USD), UnitedHealth (-1,84 Prozent auf 376,49 USD), Nike (-1,74 Prozent auf 36,41 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,69 Prozent auf 339,86 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 8.343.570 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,563 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 11,08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.