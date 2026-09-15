Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer

Dow Jones-Kursentwicklung

15.09.26 20:02 Uhr

Der Dow Jones zeigt sich heute schwächer.

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,81 Prozent schwächer bei 51.998,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,941 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,629 Prozent fester bei 52.750,88 Punkten, nach 52.421,20 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.336,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 51.875,65 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 53.732,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51.671,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der Dow Jones mit 45.883,45 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,47 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2,20 Prozent auf 216,83 USD), 3M (+ 1,38 Prozent auf 164,25 USD), IBM (+ 0,79 Prozent auf 251,07 USD), Procter Gamble (+ 0,68 Prozent auf 147,12 USD) und NVIDIA (+ 0,27 Prozent auf 211,53 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Goldman Sachs (-2,77 Prozent auf 961,04 USD), Amazon (-2,04 Prozent auf 248,38 USD), UnitedHealth (-1,84 Prozent auf 376,49 USD), Nike (-1,74 Prozent auf 36,41 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,69 Prozent auf 339,86 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 8.343.570 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,563 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 11,08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net