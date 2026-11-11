Handel in New York: nachmittags Gewinne im Dow Jones

Dow Jones-Marktbericht

11.11.26 20:02 Uhr

So bewegt sich der Dow Jones am dritten Tag der Woche.

Der Dow Jones legt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,50 Prozent auf 52.491,78 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,285 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,131 Prozent leichter bei 52.163,21 Punkten in den Handel, nach 52.231,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 52.512,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52.055,14 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 1,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51.654,95 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 53.791,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47.927,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 4,94 Prozent auf 177,24 USD), Caterpillar (+ 4,27 Prozent auf 609,55 USD), Cisco (+ 4,12 Prozent auf 102,19 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,74 Prozent auf 292,74 USD) und Goldman Sachs (+ 2,35 Prozent auf 931,59 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Microsoft (-2,06 Prozent auf 522,19 USD), McDonalds (-1,94 Prozent auf 276,70 USD), UnitedHealth (-1,53 Prozent auf 398,94 USD), Amazon (-1,37 Prozent auf 267,15 USD) und Merck (-1,12 Prozent auf 146,39 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 35.880.783 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,569 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,94 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net