Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag im Minus
Der NASDAQ 100 zeigt sich heute schwächer.
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Um 20:00 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,15 Prozent auf 25.913,69 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 3,45 Prozent tiefer bei 25.309,61 Punkten in den Handel, nach 26.214,17 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 26.015,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.970,66 Punkten lag.
NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 3,63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 28.957,53 Punkte. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29.209,23 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.018,36 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,81 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Axon Enterprise (+ 7,97 Prozent auf 344,77 USD), DoorDash (+ 5,39 Prozent auf 168,76 USD), Analog Devices (+ 4,26 Prozent auf 326,29 USD), Paychex (+ 3,59 Prozent auf 119,21 USD) und Texas Instruments (+ 3,27 Prozent auf 266,88 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Sandisk (-7,80 Prozent auf 71,87 USD), Lam Research (-7,00 Prozent auf 182,42 USD), Micron Technology (-6,58 Prozent auf 588,35 USD), Applied Materials (-5,58 Prozent auf 305,71 USD) und NVIDIA (-4,80 Prozent auf 147,92 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.108.253 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,637 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick
Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,26 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion Finanzen.net
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