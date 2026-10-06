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NASDAQ 100-Marktbericht

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Astera Labs Inc Registered Shs
347.00 EUR 28.00 EUR 8.78 %
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Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
264.45 EUR 26.00 EUR 10.90 %
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CoreWeave
81.50 EUR 4.11 EUR 5.31 %
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CrowdStrike
248.50 EUR 4.70 EUR 1.93 %
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DexCom Inc.
74.00 EUR -3.40 EUR -4.39 %
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KLA
175.46 EUR -8.74 EUR -4.74 %
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Kraft Heinz Company
19.67 EUR 0.18 EUR 0.90 %
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Lam Research Corp.
293.30 EUR -16.50 EUR -5.33 %
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Marvell Technology
259.00 EUR 17.50 EUR 7.25 %
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Micron Technology Inc.
928.40 EUR -18.70 EUR -1.97 %
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Nebius
225.00 EUR 14.10 EUR 6.69 %
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NVIDIA Corp.
212.40 EUR -0.55 EUR -0.26 %
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Seagate Technology
710.00 EUR -76.00 EUR -9.67 %
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Western Digital Corp.
365.25 EUR -27.50 EUR -7.00 %
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Indizes
NASDAQ 100
31,224.47 USD 148.03 USD 0.48 %
News | Analysen

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,48 Prozent stärker bei 31.224,47 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 31.255,40 Zählern und damit 0,576 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (31.076,44 Punkte).

Bei 31.361,37 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 31.208,20 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 29.544,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29.697,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24.978,56 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,88 Prozent zu. Bei 31.361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Constellation Energy (+ 12,25 Prozent auf 300,40 USD), Astera Labs (+ 7,58 Prozent auf 389,80 USD), Nebius (+ 7,44 Prozent auf 249,87 USD), Marvell Technology (+ 5,81 Prozent auf 287,01 USD) und CoreWeave (+ 4,95 Prozent auf 91,72 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Seagate Technology (-9,18 Prozent auf 805,63 USD), Western Digital (-6,93 Prozent auf 411,04 USD), KLA (-4,54 Prozent auf 197,46 USD), DexCom (-4,04 Prozent auf 83,39 USD) und Lam Research (-3,44 Prozent auf 333,89 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23.800.425 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,123 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,12 erwartet. Mit 7,34 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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