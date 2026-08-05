DAX 25.983 -0,4%ESt50 6.422 -0,3%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,49 +5,8%Nas 26.067 -1,0%Bitcoin 62.167 +4,8%Euro 1,1678 -0,0%Öl 93,2 +1,7%Gold 4.519 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Bewegung

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Abend zogen sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
196.35 EUR -10.75 EUR -5.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Axon Enterprise
542.40 EUR -9.60 EUR -1.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
22.40 EUR -0.46 EUR -2.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
163.60 EUR -8.48 EUR -4.93 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intuitive Surgical Inc
324.50 EUR -15.45 EUR -4.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21.82 EUR 0.00 EUR -0.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
745.00 EUR 30.00 EUR 4.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
215.00 EUR 13.00 EUR 6.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
830.00 EUR 30.20 EUR 3.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
185.66 EUR -1.30 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Seagate Technology
726.00 EUR 14.00 EUR 1.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
114.92 EUR -4.66 EUR -3.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
95.60 EUR 7.03 EUR 7.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Walmart
88.59 EUR -10.99 EUR -11.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29,213.16 USD -212.86 USD -0.72 %
News | Analysen

Schlussendlich verlor der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,72 Prozent auf 29.213,16 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,445 Prozent auf 29.295,15 Punkte an der Kurstafel, nach 29.426,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29.378,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.118,07 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 3,11 Prozent nach. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Stand von 28.604,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29.297,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der NASDAQ 100 23.249,57 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 15,90 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,81 Prozent auf 112,39 USD), Lumentum (+ 6,24 Prozent auf 879,28 USD), Marvell Technology (+ 5,79 Prozent auf 251,01 USD), Micron Technology (+ 3,97 Prozent auf 974,33 USD) und Seagate Technology (+ 2,12 Prozent auf 850,24 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Walmart (-9,15 Prozent auf 103,84 USD), Intuitive Surgical (-5,84 Prozent auf 374,48 USD), CrowdStrike (-5,60 Prozent auf 190,34 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-5,49 Prozent auf 229,30 USD) und Axon Enterprise (-4,87 Prozent auf 614,26 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30.005.176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 7,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10:16 SpaceX Verkaufen DZ BANK
17.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 SpaceX Buy UBS AG
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.