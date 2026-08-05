Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Index-Bewegung

20.08.26 22:32 Uhr

Am Abend zogen sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich verlor der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,72 Prozent auf 29.213,16 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,445 Prozent auf 29.295,15 Punkte an der Kurstafel, nach 29.426,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29.378,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.118,07 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 3,11 Prozent nach. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Stand von 28.604,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29.297,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der NASDAQ 100 23.249,57 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 15,90 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,81 Prozent auf 112,39 USD), Lumentum (+ 6,24 Prozent auf 879,28 USD), Marvell Technology (+ 5,79 Prozent auf 251,01 USD), Micron Technology (+ 3,97 Prozent auf 974,33 USD) und Seagate Technology (+ 2,12 Prozent auf 850,24 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Walmart (-9,15 Prozent auf 103,84 USD), Intuitive Surgical (-5,84 Prozent auf 374,48 USD), CrowdStrike (-5,60 Prozent auf 190,34 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-5,49 Prozent auf 229,30 USD) und Axon Enterprise (-4,87 Prozent auf 614,26 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30.005.176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 7,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net