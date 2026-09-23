Handel in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittag zurück

NASDAQ 100-Entwicklung

23.09.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 notiert heute im Minus.

Um 17:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,92 Prozent tiefer bei 30.448,90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,085 Prozent tiefer bei 30.706,23 Punkten in den Handel, nach 30.732,40 Punkten am Vortag.

Bei 30.706,23 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 30.353,88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29.308,86 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 23.06.2026, mit 29.347,27 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.580,17 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,80 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30.770,63 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit CrowdStrike (+ 4,04 Prozent auf 260,16 USD), Palantir (+ 3,68 Prozent auf 191,80 USD), Palo Alto Networks (+ 3,33 Prozent auf 387,06 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,65 Prozent auf 756,08 USD) und Thomson Reuters (+ 2,53 Prozent auf 98,08 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Paychex (-6,94 Prozent auf 106,58 USD), Airbnb (-5,62 Prozent auf 152,71 USD), AppLovin (-5,02 Prozent auf 312,23 USD), Booking (-4,73 Prozent auf 156,45 USD) und Monolithic Power Systems (-3,89 Prozent auf 1.326,93 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.585.346 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,796 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net