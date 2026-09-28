Handel in New York: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag zurück

NASDAQ 100 aktuell

28.09.26 20:02 Uhr

Am ersten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,85 Prozent auf 30.346,55 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,593 Prozent auf 30.426,63 Punkte an der Kurstafel, nach 30.608,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.480,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30.081,06 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29.433,43 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 29.118,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.503,85 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,39 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30.770,63 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 4,51 Prozent auf 391,63 USD), CrowdStrike (+ 3,06 Prozent auf 259,85 USD), Intuitive Surgical (+ 2,49 Prozent auf 415,25 USD), NVIDIA (+ 2,41 Prozent auf 230,49 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 2,02 Prozent auf 176,81 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Arm (-7,97 Prozent auf 285,59 USD), DoorDash (-6,40 Prozent auf 180,99 USD), QUALCOMM (-6,07 Prozent auf 189,72 USD), Intel (-6,01 Prozent auf 115,61 USD) und Lumentum (-5,29 Prozent auf 891,84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17.866.452 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,766 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,32 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net