NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 zeigte sich heute schwächer.

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,64 Prozent schwächer bei 26.046,90 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 3,45 Prozent auf 25.309,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26.214,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 26.081,65 Punkte, das Tagestief hingegen 24.970,66 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,13 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 28.957,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29.209,23 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Wert von 25.018,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,34 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31.361,37 Punkte. Bei 22.841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Axon Enterprise (+ 7,43 Prozent auf 343,05 USD), Analog Devices (+ 6,44 Prozent auf 333,11 USD), Texas Instruments (+ 4,55 Prozent auf 270,19 USD), DoorDash (+ 3,92 Prozent auf 166,40 USD) und Kraft Heinz Company (+ 3,68 Prozent auf 26,51 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Lam Research (-5,68 Prozent auf 185,01 USD), Sandisk (-5,57 Prozent auf 73,61 USD), Micron Technology (-4,53 Prozent auf 601,25 USD), Datadog A (-4,31 Prozent auf 158,25 USD) und NVIDIA (-3,91 Prozent auf 149,30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 78.228.120 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,637 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,59 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,26 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net