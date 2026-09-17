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NASDAQ 100-Performance

Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich

Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich

Der NASDAQ 100 ging mit Gewinnen aus dem Handelstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
474.80 EUR 33.30 EUR 7.54 %
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Arm Holdings
227.50 EUR 16.50 EUR 7.82 %
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247.00 EUR 13.00 EUR 5.56 %
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Intel Corp.
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Kraft Heinz Company
21.66 EUR 0.36 EUR 1.69 %
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853.00 EUR 47.60 EUR 5.91 %
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NVIDIA Corp.
191.32 EUR 4.54 EUR 2.43 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
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T-Mobile US
148.00 EUR -7.20 EUR -4.64 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,446.98 USD 501.92 USD 1.73 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 legte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,73 Prozent auf 29.446,98 Punkte zu. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,58 Prozent auf 29.401,54 Punkte an der Kurstafel, nach 28.945,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 29.305,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29.494,95 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.995,38 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 29.670,95 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Stand von 24.223,69 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Astera Labs (+ 9,06 Prozent auf 293,56 USD), Arm (+ 8,57 Prozent auf 264,90 USD), Intel (+ 7,67 Prozent auf 108,80 USD), Rocket Lab (+ 6,47 Prozent auf 67,82 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,36 Prozent auf 545,09 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil T-Mobile US (-5,57 Prozent auf 166,45 USD), CoreWeave (-4,16 Prozent auf 79,88 USD), Copart (-3,76 Prozent auf 29,66 USD), Comcast (-3,46 Prozent auf 22,91 USD) und Axon Enterprise (-3,19 Prozent auf 453,50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 35.636.436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,453 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Micron Technology-Aktie weist mit 5,92 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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