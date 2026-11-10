Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Index-Performance

10.11.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 bewegte sich letztendlich im Minus.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,60 Prozent leichter bei 27.740,80 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,924 Prozent auf 27.649,64 Punkte an der Kurstafel, nach 27.907,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 27.421,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27.990,34 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 30.883,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29.621,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25.611,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,06 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Take Two (+ 8,31 Prozent auf 224,64 USD), Rocket Lab (+ 6,54 Prozent auf 62,71 USD), Broadcom (+ 3,91 Prozent auf 331,98 USD), Marriott (+ 2,66 Prozent auf 428,26 USD) und NXP Semiconductors (+ 2,00 Prozent auf 261,56 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Moderna (-6,75 Prozent auf 250,83 USD), NVIDIA (-5,47 Prozent auf 168,89 USD), Nebius (-5,27 Prozent auf 134,00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,60 Prozent auf 121,07 USD) und Shopify A (-3,58 Prozent auf 146,61 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 92.038.361 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,426 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,56 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net