Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags freundlich

Kursentwicklung

17.09.26 20:02 Uhr

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,69 Prozent auf 29.434,56 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,58 Prozent auf 29.401,54 Punkte an der Kurstafel, nach 28.945,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.305,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 29.458,56 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,88 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29.995,38 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 29.670,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24.223,69 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,78 Prozent zu. Bei 30.762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 9,91 Prozent auf 111,07 USD), Arm (+ 7,54 Prozent auf 262,38 USD), Astera Labs (+ 6,99 Prozent auf 288,00 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,74 Prozent auf 547,04 USD) und Rocket Lab (+ 5,76 Prozent auf 67,37 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil CoreWeave (-5,03 Prozent auf 79,16 USD), T-Mobile US (-4,66 Prozent auf 168,04 USD), Copart (-3,94 Prozent auf 29,61 USD), Axon Enterprise (-3,47 Prozent auf 452,15 USD) und AppLovin (-3,10 Prozent auf 316,43 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 15.188.539 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,453 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,92 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net