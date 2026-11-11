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Kursverlauf

Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen

Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen

Der NASDAQ 100 macht am Mittwochnachmittag Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
164.68 EUR -0.76 EUR -0.46 %
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Amazon
239.65 EUR -2.85 EUR -1.18 %
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Apple Inc.
319.95 EUR 7.10 EUR 2.27 %
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CoreWeave
53.75 EUR 10.46 EUR 24.18 %
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CrowdStrike
211.35 EUR 9.00 EUR 4.45 %
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GE HealthCare Technologies
73.73 EUR -1.53 EUR -2.03 %
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Kraft Heinz Company
21.65 EUR 0.15 EUR 0.70 %
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Lumentum Holdings Inc
595.30 EUR 73.70 EUR 14.13 %
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Micron Technology Inc.
736.90 EUR 93.60 EUR 14.55 %
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Microsoft Corp.
470.40 EUR -8.15 EUR -1.70 %
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Moderna Inc
223.40 EUR -3.60 EUR -1.59 %
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Nebius
143.04 EUR 22.68 EUR 18.84 %
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NVIDIA Corp.
157.94 EUR 6.48 EUR 4.28 %
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Sandisk Corp
900.00 EUR 135.00 EUR 17.65 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,464.70 USD 723.90 USD 2.61 %
News | Analysen

Am Mittwoch erhöht sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 2,93 Prozent auf 28.553,53 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,90 Prozent auf 28.267,33 Punkte an der Kurstafel, nach 27.740,80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28.102,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 28.593,52 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 4,73 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 30.883,15 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 29.525,48 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Stand von 25.533,49 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,28 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CoreWeave (+ 26,74 Prozent auf 61,76 USD), Nebius (+ 19,04 Prozent auf 159,52 USD), Sandisk (+ 17,07 Prozent auf 1.006,83 USD), Lumentum (+ 14,40 Prozent auf 669,88 USD) und Micron Technology (+ 14,07 Prozent auf 827,11 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Microsoft (-2,06 Prozent auf 522,19 USD), Airbnb (-2,05 Prozent auf 183,07 USD), Amazon (-1,37 Prozent auf 267,15 USD), Moderna (-1,22 Prozent auf 247,76 USD) und GE HealthCare Technologies (-1,22 Prozent auf 82,63 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 35.880.783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,569 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 4,13 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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