Marktbericht

Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Plus

04.03.26 16:01 Uhr
Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Plus

NASDAQ 100-Handel am Morgen.

Um 15:57 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,65 Prozent höher bei 24.879,90 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,529 Prozent fester bei 24.850,94 Punkten, nach 24.720,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.936,22 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.795,53 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24.891,24 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 25.581,70 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, bei 20.352,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 1,29 Prozent zu Buche. Bei 26.165,08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24.315,84 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,52 Prozent auf 142,66 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,53 Prozent auf 219,44 USD), Ross Stores (+ 5,48 Prozent auf 208,48 USD), AppLovin (+ 3,95 Prozent auf 456,22 USD) und Paccar (+ 3,19 Prozent auf 125,05 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Atlassian (-4,17 Prozent auf 75,11 USD), Axon Enterprise (-2,44 Prozent auf 564,99 USD), Diamondback Energy (-1,82 Prozent auf 174,30 USD), Constellation Energy (-1,73 Prozent auf 319,25 USD) und Enphase Energy (-1,67 Prozent auf 42,48 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.358.115 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,815 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

