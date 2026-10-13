Handel in New York: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten

NASDAQ 100 aktuell

13.10.26 22:32 Uhr

Schlussendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent tiefer bei 30.569,48 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,850 Prozent auf 30.404,20 Punkte an der Kurstafel, nach 30.664,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.595,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30.372,30 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29.368,44 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Stand von 29.264,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24.750,25 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 21,28 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,63 Prozent auf 762,50 USD), Texas Instruments (+ 2,17 Prozent auf 287,85 USD), Analog Devices (+ 2,08 Prozent auf 414,70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,90 Prozent auf 605,53 USD) und Diamondback Energy (+ 1,57 Prozent auf 198,18 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Applied Materials (-6,69 Prozent auf 464,24 USD), Vertex Pharmaceuticals (-4,30 Prozent auf 485,22 USD), SpaceX (-4,21 Prozent auf 156,54 USD), Cadence Design Systems (-4,08 Prozent auf 334,20 USD) und Take Two (-4,07 Prozent auf 200,32 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 25.315.282 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,942 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,67 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net