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Index-Performance im Fokus

Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

Der NASDAQ 100 zeigte zum Handelsschluss eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
201.50 EUR 12.10 EUR 6.39 %
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CrowdStrike
233.75 EUR 3.00 EUR 1.30 %
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DoorDash
150.02 EUR -9.68 EUR -6.06 %
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Kraft Heinz Company
22.16 EUR 0.16 EUR 0.70 %
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Lumentum Holdings Inc
736.40 EUR 60.10 EUR 8.89 %
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MercadoLibre Inc
1,472.00 EUR -137.40 EUR -8.54 %
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Micron Technology Inc.
810.30 EUR 18.30 EUR 2.31 %
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Nebius
138.28 EUR -5.44 EUR -3.79 %
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NVIDIA Corp.
193.52 EUR 4.90 EUR 2.60 %
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PayPal Inc
48.77 EUR -1.82 EUR -3.60 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
126.94 EUR -3.56 EUR -2.73 %
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Synopsys Inc.
408.50 EUR 30.50 EUR 8.07 %
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Tesla
349.65 EUR 17.20 EUR 5.17 %
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Texas Instruments Inc. (TI)
254.00 EUR 4.60 EUR 1.84 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,273.40 USD 315.88 USD 1.09 %
News | Analysen

Am Montag legte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 1,09 Prozent auf 29.273,40 Punkte zu. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,325 Prozent auf 29.051,58 Punkte an der Kurstafel, nach 28.957,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29.011,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29.404,44 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 30.608,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 28.128,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25.358,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 16,14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. 22.841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Lumentum (+ 8,19 Prozent auf 818,10 USD), Arm (+ 6,19 Prozent auf 223,35 USD), Synopsys (+ 5,62) Prozent auf 454,33 USD), Tesla (+ 5,21 Prozent auf 391,62 USD) und Texas Instruments (+ 4,72 Prozent auf 298,12 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil MercadoLibre (-7,81 Prozent auf 1.668,72 USD), DoorDash (-6,10 Prozent auf 168,44 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,24 Prozent auf 139,82 USD), PayPal (-4,24 Prozent auf 49,06 EUR) und Nebius (-3,45 Prozent auf 153,27 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 27.486.155 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,537 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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