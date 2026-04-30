Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Kursplus

Index-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigte letztendlich eine positive Tendenz.

Letztendlich legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,94 Prozent auf 27.710,36 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,206 Prozent stärker bei 27.508,57 Punkten, nach 27.452,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 27.787,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27.501,43 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,58 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 01.04.2026, den Stand von 24.019,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 25.552,39 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.05.2025, den Stand von 19.786,71 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9,93 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.787,12 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian (+ 29,58 Prozent auf 88,88 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,08 Prozent auf 177,17 USD), Zscaler (+ 6,99 Prozent auf 139,81 USD), Zoom Communications (+ 6,47 Prozent auf 103,44 USD) und Datadog A (+ 6,31 Prozent auf 140,53 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Amgen (-4,75 Prozent auf 329,82 USD), Old Dominion Freight Line (-3,12 Prozent auf 205,81 USD), lululemon athletica (-2,99 Prozent auf 133,58 USD), Cintas (-2,92 Prozent auf 169,61 USD) und O Reilly Automotive (-2,75 Prozent auf 96,67 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 34.182.412 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,332 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,08 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net