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NASDAQ 100-Kursverlauf

Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagmittag

Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagmittag

Der NASDAQ 100 notiert derzeit im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
48.19 EUR -0.28 EUR -0.59 %
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Booking Holdings
143.80 EUR -0.80 EUR -0.55 %
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CrowdStrike
225.05 EUR 12.00 EUR 5.63 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
228.00 EUR -10.00 EUR -4.20 %
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Diamondback Energy Inc
174.68 EUR -3.90 EUR -2.18 %
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Kraft Heinz Company
22.00 EUR -0.32 EUR -1.41 %
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Micron Technology Inc.
791.80 EUR 30.20 EUR 3.97 %
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NVIDIA Corp.
189.64 EUR 0.74 EUR 0.39 %
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Old Dominion Freight Line Inc.
163.06 EUR -5.06 EUR -3.01 %
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Palo Alto Networks Inc
336.65 EUR 20.20 EUR 6.38 %
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PepsiCo Inc.
120.56 EUR -2.98 EUR -2.41 %
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Ross Stores Inc.
209.65 EUR 2.40 EUR 1.16 %
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SpaceX
131.64 EUR 2.44 EUR 1.89 %
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T-Mobile US
135.54 EUR -5.34 EUR -3.79 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,052.43 USD 93.74 USD 0.32 %
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Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,52 Prozent stärker bei 29.109,52 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,383 Prozent schwächer bei 28.847,82 Punkten, nach 28.958,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29.161,03 Punkte, das Tagestief hingegen 28.825,72 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,45 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 30.470,29 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Stand von 28.454,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.097,42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,49 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Palo Alto Networks (+ 6,24 Prozent auf 377,07 USD), CrowdStrike (+ 5,64 Prozent auf 251,37 USD), Datadog A (+ 4,82 Prozent auf 270,17 USD), Diamondback Energy (+ 4,77 Prozent auf 206,55 USD) und Baker Hughes (+ 3,56 Prozent auf 55,53 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil T-Mobile US (-5,17 Prozent auf 150,58 USD), Old Dominion Freight Line (-4,48 Prozent auf 181,39 USD), Booking (-2,74 Prozent auf 156,68 USD), Ross Stores (-2,69 Prozent auf 230,31 USD) und PepsiCo (-2,60 Prozent auf 135,23 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 12.094.795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,89 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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