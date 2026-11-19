NASDAQ 100-Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 sinkt am Donnerstagmittag.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,51 Prozent schwächer bei 26.979,30 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,69 Prozent auf 27.574,24 Punkte an der Kurstafel, nach 27.116,26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 27.749,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.894,39 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29.529,34 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Stand von 29.426,02 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.640,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,03 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit PDD (+ 12,12 Prozent auf 86,84 USD), Seagate Technology (+ 7,58 Prozent auf 555,01 USD), Western Digital (+ 7,56 Prozent auf 309,98 USD), CrowdStrike (+ 6,86 Prozent auf 253,30 USD) und Palo Alto Networks (+ 6,36 Prozent auf 361,54 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-5,46 Prozent auf 501,21 USD), DoorDash (-2,81 Prozent auf 162,11 USD), Coca-Cola European Partners (-2,75 Prozent auf 115,59 USD), Kraft Heinz Company (-2,44 Prozent auf 24,82 USD) und MercadoLibre (-2,34 Prozent auf 1.389,79 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 24.451.135 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,660 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Micron Technology-Aktie präsentiert mit 4,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net