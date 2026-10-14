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Kursentwicklung

Handel in New York: NASDAQ 100 verliert schlussendlich

Handel in New York: NASDAQ 100 verliert schlussendlich

Der NASDAQ 100 notierte zum Handelsende im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
376.70 EUR 3.70 EUR 0.99 %
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CoreWeave
58.82 EUR -11.63 EUR -16.51 %
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CrowdStrike
224.15 EUR -9.65 EUR -4.13 %
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Gilead Sciences Inc.
136.10 EUR 2.10 EUR 1.57 %
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Kraft Heinz Company
20.41 EUR 0.45 EUR 2.25 %
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Lumentum Holdings Inc
805.50 EUR -64.10 EUR -7.37 %
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Marvell Technology
220.00 EUR -12.00 EUR -5.17 %
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Micron Technology Inc.
820.00 EUR -30.00 EUR -3.53 %
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Moderna Inc
201.80 EUR 8.00 EUR 4.13 %
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Nebius
168.84 EUR -18.62 EUR -9.93 %
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NVIDIA Corp.
198.18 EUR -5.32 EUR -2.61 %
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.
687.00 EUR 8.70 EUR 1.28 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
54.00 EUR -3.00 EUR -5.26 %
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Walmart
104.00 EUR 2.92 EUR 2.89 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,950.82 USD -618.67 USD -2.02 %
News | Analysen

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 2,02 Prozent leichter bei 29.950,82 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,829 Prozent auf 30.316,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30.569,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30.436,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.861,06 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 2,74 Prozent nach. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.127,16 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.586,29 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Wert von 24.579,32 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 18,82 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Moderna (+ 4,65 Prozent auf 226,30 USD), Gilead Sciences (+ 3,80 Prozent auf 153,54 USD), Walmart (+ 3,46 Prozent auf 116,16 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,35 Prozent auf 778,36 USD) und Amgen (+ 3,21 Prozent auf 426,11 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen CoreWeave (-15,46 Prozent auf 65,78 USD), Nebius (-10,08 Prozent auf 186,01 USD), Lumentum (-9,28 Prozent auf 896,33 USD), Marvell Technology (-8,72 Prozent auf 245,28 USD) und Rocket Lab (-7,85 Prozent auf 59,18 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 37.848.551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,866 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Micron Technology-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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