Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester

Index-Performance

21.10.26 20:02 Uhr

So bewegt sich der NASDAQ 100 heute.

Um 20:00 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,28 Prozent auf 29.868,60 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,735 Prozent auf 29.707,00 Punkte an der Kurstafel, nach 29.490,28 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.928,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29.593,70 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30.482,35 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 29.155,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der NASDAQ 100 25.127,13 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 18,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,12 Prozent auf 154,31 USD), Datadog A (+ 7,87 Prozent auf 276,62 USD), SpaceX (+ 7,32 Prozent auf 158,61 USD), CrowdStrike (+ 6,52 Prozent auf 242,20 USD) und Constellation Energy (+ 5,10 Prozent auf 272,04 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil DexCom (-5,55 Prozent auf 80,98 USD), Netflix (-4,48 Prozent auf 65,61 USD), PDD (-3,47 Prozent auf 78,80 USD), Booking (-3,46 Prozent auf 158,25 USD) und T-Mobile US (-3,06 Prozent auf 152,93 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 30.877.593 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,662 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net